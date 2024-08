Drei Tote bei Paragleiter-Abstürzen in Tirol

Zwei Paragleitunfälle haben am Sonntag in Tirol drei Tote gefordert. In Westendorf im Bezirk Kitzbühel waren ein 60-jähriger österreichischer Paragleiter und ein zehnjähriges Mädchen aus Deutschland bei einem Tandemflug kurz nach dem Start in Turbulenzen geraten und in einen Jungwald sowie in weiterer Folge zu Boden gestürzt. In Sillianberg in Osttirol stürzte indes eine 55-jährige Deutsche aus rund 100 Metern Höhe spiralförmig ab und starb.

Zu dem Absturz in Westendorf kam es laut Polizei gegen 13.45 Uhr nördlich der Choralpe. Der 60-Jährige sowie das Mädchen wurden durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Lesen Sie auch

Weshalb die beiden in Turbulenzen geraten waren, blieb vorerst ebenso unklar wie bei dem tragischen Unfall im Ortsteil Sillianberg der Gemeinde Sillian. Dort war die 55-Jährige gegen 13.22 Uhr oberhalb der Parggenspitze abgestürzt. Sie prallte nordwestlich des Gipfels mit voller Wucht am Boden auf und blieb regungslos liegen, hieß es. Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben erfolglos, die Deutsche verstarb noch an Ort und Stelle.