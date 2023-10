Drogendealer sprang auf Flucht vor Polizei in Donaukanal

Ein 18-jähriger Drogendealer ist auf der Flucht vor der Polizei in der Nacht auf Samstag bei der Wiener Innenstadt in den Donaukanal gesprungen. Die Flucht währte jedoch nur kurz, in einem Innenhof in der Leopoldstadt wurde der Österreicher mit Kokain und Ecstasy in der Tasche festgenommen. Zwei weitere Suchtgifthändler wurden bei der Schwerpunktaktion durch das Wiener Landeskriminalamt am Treppelweg am Donaukanal ebenfalls festgenommen, so die Polizei am Dienstag.

Die Dealer im Alter von 18 bis 23 Jahren hatten sich auch der bei Nachtschwärmern beliebten Freda-Meissner-Blau-Promenade unter die Leute gemischt. Neben dem Österreicher wollten auch ein Syrer und ein Afghane dort Suchtgift verkaufen. Letzterer wurde jedoch nicht wegen Drogendelikten festgenommen, sondern wegen Betruges. Er wollte laut Polizei gefälschtes Kokain unter die Leute bringen.