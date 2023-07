Duo soll Drogen um mehrere 100.000 Euro verkauft haben

Die Polizei hat im Salzburger Lungau eine Frau und einen Mann festgenommen, die in den vergangenen fünf Jahren mehrere Kilos Kokain, 5.000 Drogenpillen und 300 Gramm Marihuana importiert und im Lungau mit Gewinn weiterverkauft haben sollen. Der Wert der Drogen liegt im mittleren sechsstelligen Bereich, informierte die Landespolizeidirektion am Montag in einer Aussendung. Rund 70 Abnehmer konnten ermittelt werden.

Bei Hausdurchsuchungen wurden neben Drogen auch Waffen und Munition sichergestellt. Die 38-jährige Kroatin und der ein Jahr jüngere Kosovare wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.