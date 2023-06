E-Bike-Diebe richteten in mehreren Bundesländern hohen Schaden an

Eine Diebesbande hat in Oberösterreich, der Steiermark und Vorarlberg E-Bikes, E-Scooter und Parfums im Wert von mindestens 14.000 Euro gestohlen. Die drei Männer und zwei Frauen wurden in Vorarlberg festgenommen, berichtete die Polizei.

Auf ihre Spur gekommen war die Exekutive, als einer der Verdächtigen mit einem gestohlenen E-Bike Richtung Arlberg fuhr. Kurz nach der Alarmierung wurde ein Fahrzeug mit den vier weiteren Verdächtigen in Stuben am Arlberg gestoppt.

Die vier Insassen, rumänische Staatsbürger im Alter von 23 bis 28 Jahren, hatten mehrere noch originalverpackte Parfums dabei. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden ihnen vier E-Bike-, zwei E-Scooter-und mehrere Parfumdiebstähle nachgewiesen. Teile der Beute versteckten sie in einem in Zams (Bezirk Landeck) abgestellten Auto.

Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beträgt rund 14.000 Euro. Das E-Bike, mit dem der Mann Richtung Arlberg radelte, hatte er zuvor vor dem Altersheim in Innerbraz (Bezirk Bludenz) gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um gewerbsmäßige Diebe handelt. Alle Beschuldigten wurden am vergangenen Samstag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.