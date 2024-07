Ehepaar am Gehsteig niedergefahren und schwer verletzt

Am Samstag ist es in Wien-Favoriten zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Ein 19-Jähriger – Führerscheinneuling und wohl mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs – verlor um 8.30 Uhr in der Laxenburger Straße die Kontrolle über den von ihm gelenkten Pkw, nachdem er von der Troststraße kommend links abgebogen hatte. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Passanten, die sich auf einem Gehsteig befanden, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Bei den zwei Schwerverletzten handelt es sich um eine 43-Jährige und ihren 47 Jahre alten Ehemann. Sie erlitten Knochenbrüche und waren nur teilweise ansprechbar, sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Beide wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der 19-jährige Lenker und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ebenso hospitalisiert. Der 19-Jährige war nicht alkoholisiert. Die Klärung des genauen Unfallhergangs ist Gegenstand der angelaufenen Ermittlungen.