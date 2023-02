Ehepaar von Pkw erfasst

In Gramatneusiedl (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ist am Sonntagabend ein Ehepaar beim Überqueren der L156 vom Pkw eines 67-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag wurde die schwer verletzte 72-Jährige per Notarzthubschrauber in das AUVA-Traumazentrum nach Wien-Meidling geflogen. Ihr um zwei Jahre älterer Mann erlitt leichte Blessuren und wurde an Ort und Stelle von Rettungskräften versorgt.

Lesen Sie auch

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mitteilte, hatte der 67-jährige Autofahrer eine Notbremsung durchgeführt. Diese Aktion verhinderte den Zusammenstoß mit den beiden Fußgängern jedoch nicht.