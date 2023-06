Ein Toter nach mehreren Schüssen in Wohnhaus

Im Gemeindegebiet Mooskirchen in der Weststeiermark (Bezirk Voitsberg) sind am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus mehrere Schüsse gefallen. Eine Person erlitt laut Polizei tödliche Verletzungen. Cobra-Beamte konnten mehrere Personen aus dem Keller des Gebäudes retten. Hintergrund und nähere Umstände waren zunächst noch unklar.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen älteren Mann handeln, bei dem Opfer um einen jüngeren, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Dass es sich um Vater und Sohn handelt, wollten die Ermittler zunächst nicht bestätigen. Laut Medienberichten soll der Verdächtige 89 Jahre alt sein.

Kräfte der Bereitschaftseinheit und der Schnellen Interventionsgruppe sorgten für Absperrmaßnahmen rund um den Einsatzort. „Auch Mordermittler des Landeskriminalamtes sind vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen“, twitterte die Polizei.