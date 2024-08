Eine Tote und eine Verletzte bei Unfall auf A1 bei Wien

Ein Verkehrsunfall auf der A1 in der Nähe von Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) Sonntagfrüh hat ein Todesopfer gefordert. Bei diesem handelt es sich um eine 73-jährige Frau. Eine 34-Jährige, die das zweite involvierte Fahrzeug lenkte, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, wie die Landespolizeidirektion der APA berichtete. Ein Hund überlebte den Unfall laut Freiwilliger Feuerwehr Pressbaum unbeschadet.

Die 73-Jährige hatte ihr Auto aus unbekannter Ursache am Pannenstreifen abgestellt. Eine nachkommende 34-Jährige war am ersten Fahrstreifen unterwegs und fuhr – ebenfalls aus unbekannter Ursache – der 73-Jährigen auf, wodurch die ältere der beiden Frauen ums Leben kam. Der anschließende Rettungseinsatz erforderte die Sperre der Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg.