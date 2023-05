Einbrecher wütete in Kellerabteilen und in Kirche

Die Polizei hat in Salzburg einen 51-jährigen Mann festgenommen, der Montagfrüh in der Pfarrkirche von Schwarzach im Pongau eine mitgebrachte Rotweinflasche mit voller Wucht gegen den Hochaltar geschleudert hat.

Dadurch wurden zwei Altarleuchten umgestoßen und der Opfertisch und Mauerwerk durch den Wein verunreinigt. Der Mann war zuvor schon aufgefallen, als er laut schimpfend und aggressiv gestikulierend die Kirche betreten und eine Christusstatue bespuckt hatte.

Der Mann – ein tschechischer Staatsbürger, gegen den ein aufrechtes Aufenthaltsverbot in Österreich besteht – wurde in der Kirche von zwei Videokameras gefilmt und war auf den Aufnahmen einwandfrei zu erkennen.

Er konnte später von Beamten aus Taxenbach (Pinzgau) ausfindig gemacht werden. Der Tscheche steht auch unter Verdacht, am Montag in den Morgenstunden in einem Mehrparteienhaus in Schwarzach mehrere Kellerabteile aufgebrochen, diese anschließend verwüstet und daraus Spirituosen, Getränke und Lebensmittel gestohlen zu haben.