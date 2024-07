Einbruchserie in Kleintransporter in Wien und Linz geklärt

Das Landeskriminalamt Wien hat eine Einbruchserie in Kleintransporter geklärt, bei der von August bis November 2023 in Wien und in Linz ein Gesamtschaden im höheren sechsstelligen Euro-Bereich angerichtet worden sein dürfte.

Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, wurden auf Basis einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien zwei Verdächtige festgenommen. Den beiden Bulgaren im Alter von 32 und 37 Jahren werden insgesamt 65 Einbrüche angekreidet.

Sie sollen regelmäßig Kleintransporter aufgebrochen und aus den Fahrzeugen teilweise hochpreisiges Werkzeug entwendet haben. Den Festnahmen gingen akribische Ermittlungen des LKA, Außenstelle Zentrum Ost voraus.