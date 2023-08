Bei der Explosion in einer Wohnung in der Goldschlagstraße in Wien-Penzing ist Montagfrüh eine Schwangere leicht verletzt worden. Durch die Wucht der Detonation im ersten Stock des viergeschoßigen Gebäudes wurden Trümmer auf die Straße und in den Innenhof geschleudert, es brach aber kein Brand aus, berichtete die Feuerwehr, die am Vormittag noch im Einsatz stand. Insgesamt wurden elf Hausbewohner in Sicherheit gebracht, die 30-jährige Schwangere kam zur Abklärung ins Spital.

