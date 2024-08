Eine Person in Salzburger Freizeitpark schwer verletzt

Bei einem Unfall in einem Freizeitpark in Straßwalchen (Flachgau) sind am Dienstagnachmittag laut Auskunft des Roten Kreuzes eine Person schwer und eine Person leicht verletzt worden. Ein Notarzthubschrauber, mehrere Rettungswagen und ein praktischer Arzt standen im Einsatz. Weil die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr an der Unfallstelle nicht eingesetzt werden konnte, wurden Höhenretter mehrerer Feuerwehren in Nachbarbezirken alarmiert.

Der Unfall dürfte ersten Informationen zufolge bei einer der Attraktionen des Parks – einem Free-Fall-Tower – passiert sein. Laut Polizei soll es sich bei den Verletzten um zwei Techniker des Freizeitparks handeln, die zum Unfallzeitpunkt Wartungsarbeiten durchführten. Dabei hat sich offenbar ein Teil von dem Tower gelöst, die zwei Bediensteten wurden polizeilichen Informationen zufolge eingeklemmt.

