Die steirische und die Wiener Polizei haben fünf Cannabisplantagen mit rund 5.500 Pflanzentöpfen ausgehoben, nachdem eine serbische Tätergruppe rund eine Tonne verkauft haben soll. Im Zuge dessen wurden mehrere Hausdurchsuchungen in Graz und Wien durchgeführt und fünf Personen festgenommen. Die Polizei rechne mit weiteren Festnahmen, teilte der stellvertretende steirische Landespolizeikommandant, Generalmajor Joachim Huber, am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Graz mit.

