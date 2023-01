Eine Tote und zwei Schwerverletzte beim Skifahren in Tirol

In Tirol ist es am Neujahrstag am Vormittag erneut zu einem tödlichen Skiunfall gekommen: Eine 28-jährige Niederländerin stürzte am Hintertuxer Gletscher im Zillertal auf einem Steilstück und geriet über den Pistenrand hinaus, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Zur selben Zeit kam auch eine 27-jährige Landsfrau unabhängig davon zu Sturz und wurde schwer verletzt.

Und rund eine halbe Stunde später stürzte an derselben Stelle eine 55-jährige Deutsche, auch sie erlitt schwere Verletzungen. Die genauen Umstände für die schweren Unfälle waren vorerst unklar. Laut Medienberichten befand sich an der Unglücksstelle ein Sicherheitszaun, der aber von der 28-Jährigen durchbrochen wurde.

