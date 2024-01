Eine 18 Jahre alte Pkw-Lenkerin ist am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in Gallizien (Bezirk Völkermarkt) auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten und hat eine an einer Bushaltestelle wartende Frau niedergefahren.

Die 67-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Ein Notarzt versuchte noch, sie zu reanimieren, was jedoch erfolglos blieb. Die Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt.