Ermittlungen nach Tod einer Frau in Niederösterreich

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen aufgrund des Todes einer Frau in St. Pölten aufgenommen. Die Betroffene war mit Verletzungen auf offener Straße gefunden worden und starb im Universitätsklinikum in der niederösterreichischen Landeshauptstadt, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager am Montag auf Anfrage einen Onlinebericht des „Kurier“. Von Fremdverschulden werde vorerst nicht ausgegangen, sagte der Polizeisprecher.

Die Erhebungen waren am Montagvormittag in vollem Gange. Übernommen worden waren sie vom Bereich Leib und Leben sowie von der Tatortgruppe.

