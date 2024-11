Ermittlungen wegen Mordversuchs nach Überfall in Krems

Nach einem Raubüberfall in Krems vom Freitag wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Ein 26-Jähriger wurde am Samstag in Linz festgenommen, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Der Beschuldigte soll einem 67-Jährigen in dessen Wohnung mehrere Messerstiche in den Brustbereich zugefügt haben. Der schwer verletzte Mann wurde im Universitätsklinikum St. Pölten notoperiert, der Gesundheitszustand des Opfers wurde am Montag als stabil beschrieben.

Der 26-Jährige soll den Niederösterreicher am Freitag kurz vor 13.30 Uhr bedroht und mit dem Messer attackiert haben. Der Beschuldigte dürfte Armbanduhren geraubt haben und flüchtete, eine Alarmfahndung verlief negativ.

Beschuldigter ist umfassend geständig

Beamte der Raubgruppe des Landeskriminalamts Niederösterreich forschten den österreichischen Staatsbürger letztlich aus. Der 26-Jährige wurde am Samstagabend in Linz von Kräften der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Oberösterreich festgenommen. Der Beschuldigte war Polizeiangaben zufolge umfassend geständig. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Die Verletzungen des 67-Jährigen waren zunächst als lebensbedrohlich eingestuft worden. Der Mann befinde sich aber infolge der Operation „nicht weiter in Lebensgefahr“, hieß es am Montag seitens der Polizei.