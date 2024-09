Erste unwetterbedingte Straßensperren in Österreich

Die vorhergesagten starken Niederschläge über Österreich haben zu den ersten Sicherheitssperren von Straßen geführt. Betroffen waren der Sölkpass (L704) in der Steiermark und die Großglockner Hochalpenstraße zwischen der Kassastelle Ferleiten und Heiligenblut am Großglockner, berichtete der ÖAMTC online Donnerstagfrüh. Der Automobilclub empfahl, für Fahrten in die Berge Schneeketten einzupacken, und gegebenenfalls auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten.

Die Meteorologen von Geosphere Austria warnten für den Donnerstag und die folgenden Tage vor sehr großen Niederschlagsmengen mit regional Starkregen. Hinzu kommen Windböen und in höher gelegenen Gebieten steht wettermäßig der erste Wintereinbruch bevor. Mit Murenabgängen und Überschwemmungen sowie Schneefahrbahnen sei zu rechnen. Die Wetterlage könnte sich auf Straße und Schiene brisant auswirken, warnte der ÖAMTC.

Lesen Sie auch

In vielen Gebieten Österreichs kommen bis Sonntag 100 bis 200 Millimeter Regen zusammen, regional sind deutlich über 200 Millimeter möglich, vor allem im Bergland von Ober- und Niederösterreich sowie in der nördlichen Obersteiermark. Nach aktuellem Stand der Prognose liegt heute der Schwerpunkt des Regens im Süden Österreichs und verlagert sich am Freitag in den Osten. Am Samstag und Sonntag sind die größten Regenmengen im Gebiet vom Nordburgenland über Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, die Obersteiermark bis Salzburg zu erwarten. Das Wochenende bringt zudem im Norden und Nordosten kräftigen bis stürmischen Nordwestwind.