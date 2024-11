Erstes Raserauto in Oberösterreich um 2.000 Euro versteigert

Das erste „Raserauto“ ist am Mittwoch in Traun in Oberösterreich versteigert worden. 2.000 Euro legte der Käufer für den älteren VW Passat hin, in dem ein 17-Jähriger im Sommer mit fast 200 km/h durch eine 100er-Zone auf der Westautobahn (A1) bretterte. Der Wagen wurde nach dem neuen Gesetz beschlagnahmt und als erster in Oberösterreich versteigert.

Das Fahrzeug mit über 190.000 Kilometern auf dem Tacho hat zwar Papiere und noch ein „Pickerl“ bis Mitte kommenden Jahres, allerdings ist es „stark gebraucht, beschädigt u. a. ESP und Motorkontrollleuchte leuchten auf“, hieß es auf der Homepage des Auktionshauses. Des weiteren werden Streifschäden und fehlende Teile angeführt, das Auto sei „gründlich überholungs- und reparaturbedürftig“ und es wird keine Gewähr für die Verkehrs- und Betriebssicherheit übernommen. Von den 2.000 Euro gehen 70 Prozent an den Verkehrssicherheitsfonds, der Rest an die BH Linz-Land.