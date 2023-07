Erstochene Frau in Kärnten gefunden

Eine 62 Jahre alte Niederländerin ist am Freitag in ihrem Wohnhaus in der Kärntner Gemeinde Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) tot aufgefunden worden. Tatverdächtig ist ihr 69-jähriger Lebensgefährte, berichtete die Polizei. Er soll der Frau nach vorläufigem Ermittlungsstand mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand die tödlichen Verletzungen in der Nacht auf Freitag zugefügt haben. Das niederländische Paar hatte schon länger seinen Wohnsitz in Österreich.

Der 69-Jährige war gegen 1.20 Uhr in einen Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei Poggersdorf verwickelt. Die Beamten fanden ihn in seinem stark beschädigten Pkw. Bei der Unfallaufnahme verhielt er sich renitent und verletzte einen Polizisten, sodass er festgenommen wurde. Kurz nach 5.00 Uhr meldete die 40-jährige Tochter des Paares der Polizei, dass sie eine Abschieds-SMS vom Vater erhalten habe, nach der beide Eltern tot seien. Im Wohnhaus fanden die Beamten schließlich die Leiche der Frau. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

Frauen, die in Österreich Gewalt erleben, finden u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

