Etwa 150 Hühnerkadaver in Jutesäcken im Bezirk Zwettl entdeckt

Nach der Auffindung zahlreicher Hühnerkadaver im Bezirk Zwettl ist die Amtstierärztin eingeschritten.

Weil eine Seuche nicht ausgeschlossen werden könne, sei eine tierärztliche Untersuchung in Aussicht gestellt worden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Hinweise zum Besitzer der etwa 150 Hühner sind an die Inspektion Waldhausen (Tel.: 059133-3479) erbeten.

Ein 48-Jähriger hatte Montagmittag in einem Wald im Gemeindegebiet von Grafenschlag neun weiße Jutesäcke entdeckt. Als der Mann den Inhalt bemerkte, verständigte er die Polizei.

Beamte der Dienststelle Waldhausen stellten fest, dass es sich um „mit Gewalt gepresste, leblose und unmarkierte Hühner“ handelte, „denen zum Teil der Kopf abgetrennt wurde“.