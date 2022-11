Experten visualisieren Mars

Der Mars-Rover „Perseverance“ landete vor eineinhalb Jahren auf dem „Roten Planeten“. Seitdem wurden im Rahmen der Mars-2020-Mission der NASA sowohl Proben aus dem Gestein entnommen, als auch Aufnahmen gemacht.

Während die Proben erst in mehreren Jahren auf die Erde gebracht werden, machen die Experten des Grazer Joanneum Research und des Wiener VRVis die hochaufgelösten Bilder vom Mars für die geologische Forschung schon jetzt in 3D erlebbar.

Wissenschafter vermuten, dass an der Stelle, an der der Rover aufsetzte, vor 3,5 Milliarden Jahren ein See war, der sich im Laufe der Zeit mehrmals leerte und wieder füllte und geeignete Bedingungen für organisches Leben bot.