Fahndung nach angeblich bewaffneter Person in Innsbruck

In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist am späten Mittwochabend eine großangelegte Fahndung nach einem unbekannten, angeblich bewaffneten Mann im Gange gewesen. Dies sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Unbekannte war zuvor von zumindest einer Zeugin am Marktplatz in der Innenstadt gesehen worden. Ein Streifeneinsatz unter Beteiligung des Sondereinsatzkommandos Cobra war die Folge.

Der Marktplatz wurde umstellt, die Altstadtgarage abgeriegelt. Es wurden auch in der Markthallengarage Kontrollen durchgeführt. Der Einsatz bzw. die Fahndung in dem Gebiet verlief aber letztlich ergebnislos und wurde daher beendet, teilte der Sprecher mit. Anschließend wurde die Suche nach dem Unbekannten auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet.

Eine endgültige Gewissheit, dass es sich tatsächlich um eine bewaffnete Person handelte, habe man zwar nicht, hieß es von der Polizei. Aber da eine entsprechende Beobachtung gemacht worden war, gehe man dem Hinweis nach und nehme ihn ernst.