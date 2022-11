Fahndung nach Bankraub in Wien-Neubau

Ein Mann, der am 11. November eine Bank in Wien-Neubau überfallen hat, ist auf Überwachungsaufzeichnungen aufgenommen worden. Der etwa 40- bis 50-Jährige soll 1,85 bis 1,90 Meter groß sein und von mittlerer Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke, dunkle Hose, einen beigen Fischerhut und einen hellblauen Mund-Nasen-Schutz. Ob er bewaffnet war, konnte die unter Schock stehende Angestellte nicht bestätigen.

Der Tatverdächtige soll die Bank betreten und sich sofort hinter den Kassenschalter begeben haben, wo er die Angestellte mit einer Geste anwies, die Geldlade zu öffnen. Sie kam der Aufforderung nach, woraufhin der Mann unverzüglich die Flucht ergriff. Dabei soll er laut aktuellem Ermittlungsstand zuerst in Richtung Mariahilfer Straße, anschließend links in die Lindengasse und wiederum links in die Zollergasse geflohen sein.

Da die Alarmfahndung ergebnislos blieb, setzt die Wiener Polizei nun auf eine Öffentlichkeitsfahndung und nimmt sachdienliche Hinweise auch anonym entgegen. Die Wirtschaftskammer Wien hat für Tipps, die zur Ergreifung des Täters führen, 2.000 Euro Belohnung ausgelobt.