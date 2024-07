Fahndung nach Home Invasion bei Seniorin in der Steiermark

Eine 86-jährige Oststeirerin ist in ihrem Haus von zwei maskierten Tätern aus dem Schlaf gerissen, überfallen und eingesperrt worden. Die Männer durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen und flüchteten anschließend mit einer geringen Bargeldmenge, hieß es am Dienstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Das in der Küche eingeschlossene Opfer konnte letztlich über ein Fenster zu einem Nachbar flüchten.

Die Home Invasion war bereits in den späten Abendstunden des 10. Juli verübt worden, allerdings konnte nun erst das Opfer vernommen werden, hieß es seitens der Polizei. Die Eindringlinge dürften die Seniorin in ihrem Haus in Hofstätten an der Raab (Bezirk Weiz) gegen 23.15 Uhr plötzlich aus dem Schlaf gerissen und mit Gewalt in die Küche gebracht haben. Dann durchsuchten sie das Haus. Am Ende sperrten sie die Frau in der Küche ein und machten sich davon.

Danach kletterte das Opfer über das Fenster hinaus und lief zu Nachbarn, welche schließlich die Polizei riefen. Die 86-Jährige wurde leicht verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen oder Hinweisen. Diese können dem Landeskriminalamt Steiermark unter 059133/60-3333 gemeldet werden. Die Täter sollen maskiert gewesen sein und hatten mit ausländischem Akzent Bargeld gefordert.