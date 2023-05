Fahrerflüchtiger Lkw-Lenker im Bezirk St. Pölten

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Traismauer (Bezirk St. Pölten) hat die Polizei am Mittwoch um Hinweise gebeten. Gesucht wird der Lenker eines Lkw, der ein Überholmanöver unternommen hatte, in dessen Folge ein anderer Lastwagen umstürzte. Verletzt wurde niemand.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte ein 45-Jähriger aus Krems am Dienstagnachmittag auf der B43 sein Schwerfahrzeug abgebremst und ausgelenkt, als er den Gegenverkehr während des Überholvorgangs des anderen Lkw bemerkte.

Lesen Sie auch

Dabei geriet der Lastwagen auf das Straßenbankett und stürzte in der Folge um. Die Bundesstraße wurde dadurch blockiert.

Ein mit einem Pkw entgegenkommender 24-Jähriger aus Krems konnte noch rechtzeitig anhalten. Hinweise auf den Lenker des überholenden Lkw sind an die Polizeiinspektion Traismauer (Tel.: 059133-3176) erbeten.