Fernsehen liebste Sonntagsbeschäftigung der Österreicher

Die Österreicher haben immer mehr Freizeit, das geht zumindest aus einer aktuellen Erhebung des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS hervor. Im Gegensatz zu 1979 habe sich diese Spanne mehr als verdoppelt, von damals drei auf nun sechs Stunden und 48 Minuten am Tag. Die liebste Sonntags-Beschäftigung ist für 58 Prozent der Bevölkerung eindeutig das Fernsehen, so das Ergebnis der am Freitag veröffentlichten Befragung.

Der Sonntag dürfte nach wie vor der Tag der Erholung sein. Außer Fernsehen wird dieser Tag regelmäßig zum Ausschlafen genutzt, gaben 46 Prozent an. Aber auch Spazierengehen ist mit 39 Prozent auf der Hitliste mit Platz drei ganz oben. Freunde und Verwandte zu treffen, machen 38 Prozent der Befragten. Internet oder Social Media interessiert am Sonntag 33 bzw. 23 Prozent.

Lesen Sie auch

Zieht man den langjährigen Vergleich heran, hat sich offensichtlich auch die Work-Life-Balance verbessert. In der Gruppe der Berufstätigen stieg das Freizeitbudget laut Umfrage zwischen 1979 und 2023 von zwei Stunden 22 Minuten auf vier Stunden 38 Minuten. 60 Prozent der arbeitenden Bevölkerung jobbt an Wochenenden nie, zehn Prozent hingegen jedes Wochenende. IMAS hat im Juni 1.033 Personen ab 16 Jahre in Österreich persönlich befragt.