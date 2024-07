Festnahme nach Bombendrohung in der Steiermark

63-Jähriger rief in der Ärztekammer an und drohte zudem mit Selbstjustiz

Ein 63-Jähriger ist am Montag nach einer telefonischen Bombendrohung gegen die Ärztekammer Steiermark festgenommen worden. Der Mann hatte kurz vor Mittag angerufen und den Mitarbeitern gesagt, dass er das Gebäude sprengen würde.

Außerdem wolle er „Selbstjustiz“ verüben. Die Polizei rückte zur Kammer in die Grazer Kaiserfeldgasse aus, fand aber keinen Sprengsatz. Der Verdächtige wurde wenig später nahe Fernitz in Graz-Umgebung festgenommen, so die Polizei am Dienstag.

Der Anruf gelangte gegen 11.40 Uhr bei der Ärztekammer ein. Die männliche Stimme drohte mit einer Bombe. Spezialeinheiten gaben allerdings rasch Entwarnung. Der Verdächtige war innerhalb kurzer Zeit ausgeforscht, er verweigerte aber jegliche Auskunft bei seiner Festnahme.

Er wurde anschließend in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Weitere Erhebungen werden seitens der Polizei noch geführt.