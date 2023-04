Festnahme nach zwei Überfällen auf Tankstellen

Die beiden Überfälle auf Tankstellen im Salzburger Flachgau in der Nacht auf Donnerstag sind aus Sicht der Polizei geklärt. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung fiel der Verdacht auf eine 42-Jährige aus dem Flachgau, die beide Taten gestand, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag.

Die Frau gab an, ihre finanzielle Lage sei so prekär, dass sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe. Sie wurde festgenommen und in die Justizanstalt gebracht.

Lesen Sie auch

Der erste Überfall hat sich am Mittwoch kurz nach 23.00 Uhr in einer Tankstelle in Thalgau ereignet. Die Täterin forderte mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld von einem Angestellten, aber weil dieser vorgab, den Tresen nicht öffnen zu können, verließ die Frau den Tankstellenshop ohne Beute.

Gegen 4.00 Uhr betrat dann dieselbe Täterin eine Tankstelle in Eugendorf. Auch hier bedrohte sie einen Angestellten mit einer Schusswaffe. Dieser händigte ihr Bargeld in unbekannter Höhe aus.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung erhärtete sich der Verdacht gegen die 42-Jährige, woraufhin die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung anordnete. Dabei wurden die mutmaßliche Tatwaffe – eine Schreckschuss-Pistole – als auch die bei den Überfällen verwendete Kleidung sichergestellt. Die bisher unbescholtene Frau sagte, dass sie suchtkrank sei, was ihre finanzielle Notlage noch zusätzlich verschärft habe.