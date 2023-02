Feuerwehr bei Brand im Bezirk Scheibbs im Großeinsatz

In einem Gewerbebetrieb in Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst, rund 190 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus, berichtete das Bezirkskommando.

Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Der Einsatz war Donnerstagfrüh nach wie vor im Gange.

Lesen Sie auch

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 20.00 Uhr alarmiert. Betroffen war ein Betrieb, der Pelletsheizungen anbietet, wie auch der ORF Niederösterreich berichtete.

Bei der Ankunft schlugen Flammen aus dem betroffenen Gebäudeteil. Mit Hubrettungsgeräten wurde der Brand von oben bekämpft. Das Rote Kreuz und die Polizei standen ebenfalls im Einsatz.