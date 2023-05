Feuerwehr rettete eine Person aus brennender Wohnung

In Wien-Brigittenau ist es am Montag gegen 23.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in der Aignerstraße gekommen.

Das berichtete die Feuerwehr am Dienstag in einer Aussendung. Die Feuerwehr rettete einen Mann aus der Wohnung. Er wurde von der Berufsrettung mit schweren Verbrennungen ins Spital gebracht. Um 1.00 Uhr konnten die Feuerwehrleute den Brand vollständig löschen.

Die Feuerwehr rückte mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus. Bei ihrer Ankunft schlugen bereits Flammen aus dem Fenster der Wohnung. Parallel zur Rettung des Mannes wurde das Stiegenhaus belüftet, um eine Ausbreitung des Rauches zu verhindern.

Auch die umliegenden Wohnungen wurden kontrolliert. Die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.