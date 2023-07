Firmen-Lagerhalle im Bezirk Melk brannte ab

Eine Lagerhalle ist in der Nacht auf Donnerstag in Texingtal (Bezirk Melk) abgebrannt. 246 Feuerwehrmitglieder standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Zwei Gebäude in der Nähe – eine Spenglerei und ein Wohnhaus – konnten vor den Flammen geschützt werden, sagte Johann Waxenegger, Kommandant der FF Texing, zur APA. Die Bewohner wurden von der Feuerwehr evakuiert. Gegen 5.00 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben. Drei Feuerwehrmänner wurden verletzt, wie auch Medien berichteten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr in Steingrub kurz nach Mitternacht stand die Lagerhalle eines Betriebes bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf eine rund sieben Meter entfernte Spenglerei konnte verhindert werden. „Die Fenster eines gegenüberliegenden Wohnhauses sind durch die Hitze geborsten“, sagte Waxenegger.

Lesen Sie auch

Zwei Feuerwehrmänner wurden mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung ins Spital gebracht. Ein weiteres FF-Mitglied erlitt eine leichte Verbrennung am Unterarm. Am Vormittag waren Nachlöscharbeiten im Gange. Die Brandursache war vorerst unbekannt.