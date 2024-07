Fischer stürzte auf Stausee aus seinem Boot: Tot

Ein 72-Jähriger ist am Dienstag aus einem Boot in den Stausee Ottenstein im Waldviertel in Niederösterreich gestürzt. Der Mann aus der Steiermark kam ums Leben, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Eine medizinische Ursache dürfte demnach zum Tod geführt haben.

Nach Angaben von Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich dürfte es sich bei dem Betroffenen um einen Fischer handeln.

Andere Fischer, die den Unfall mitbekommen hatten, zogen den älteren Mann aus dem Wasser und begannen, ihn zu reanimieren. Sie waren dabei aber nicht erfolgreich. Der Pensionist verstarb noch an der Unfallstelle. Neben zwei Feuerwehren aus dem Bezirk Zwettl waren auch die Rettung und ein Notarzthubschrauber vor Ort.