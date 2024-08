Flüchtiger Straftäter aus Deutschland in der Steiermark geschnappt

Ein in Niederbayern aus einer geschlossenen Einrichtung geflohener Straftäter ist Donnerstagabend von der Polizei in der Steiermark gefasst worden. Der Mann war am Samstag zusammen mit drei anderen Insassen aus einer Klinik geflüchtet.

Der 28-jährige Deutsche wurde nun in Österreich geschnappt. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte auf APA-Nachfrage die Mitteilungen der deutschen Polizei. Details würden aber aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben.

Lesen Sie auch

Das Quartett hatte am Samstag kurz nach 21.00 Uhr einen Klinikmitarbeiter in Straubing angegriffen, bedroht und festgehalten, damit er ihnen den Weg nach draußen öffnet.

Danach waren die vier auf der Flucht und nach ihnen wurde anhand eines europäischen Haftbefehls gesucht. Für den 28-Jährigen war Donnerstagabend Endstation in der Steiermark. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat bei den österreichischen Behörden bereits die Überstellung des Beschuldigten nach Deutschland beantragt. Nach den anderen drei Flüchtigen wird weiterhin gefahndet.