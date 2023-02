Förderstopp für umstrittenen Kindergarten-Trägerverein

Die Stadt Wien verhängt einen sofortigen Förderstopp für jenen Kindergarten-Trägerverein, der zuletzt unter anderem aufgrund der Beschäftigung von Scheinfirmen vom Stadtrechnungshof kritisiert wurde. Mit Ende März wird die Fördervereinbarung gekündigt, so der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Montag vor Journalisten. Die Vorwürfe gegen den Verein, der rund ein Dutzend Kindergärten betreibt, hätten sich bei einer Sonderprüfung erhärtet.

Im Rahmen der Prüfung habe man weitere Problembereiche neu entdeckt. Außerdem habe es nach dem vom Rechnungshof untersuchten Zeitraum auch im Jahr 2022 ähnliche Konstruktionen mit Scheinfirmen gegeben, so Wiederkehr. Die Stadt werde daher Rückforderungen in Höhe von mehreren 100.000 Euro stellen. Aufgrund von Hinweisen auf betrügerische Absichten habe man die Ergebnisse der Prüfung auch an die Staatsanwaltschaft übermittelt.

Lesen Sie auch

Theoretisch könnte der Verein auch ohne Förderungen weiter arbeiten, meinte Wiederkehr. „Aber ich bin nicht naiv.“ In der Praxis werde der Förderstopp wohl zur Insolvenz des Betreibers führen. Für den März könnten trotz Stopps noch nachträglich Förderungen für betreute Kinder nachverrechnet werden, um eine geordnete Abwicklung zu ermöglichen. Im pädagogischen Bereich habe man keine gravierenden Missstände gefunden.

Anschließend dürfte ein Großteil der betreuten rund 800 Kinder einen neuen Platz sowie die Pädagoginnen und Pädagogen einen neuen Job benötigen. „Wir sind bemüht, einen wohnortnahen Platz zur Verfügung zu stellen“, so Wiederkehr. In den Gegenden der betroffenen Standorte soll es zwar genügend freie Plätze in städtischen oder privaten Gruppen geben. Trotzdem stünden die betroffenen Familien vor Problemen, ist sich Wiederkehr bewusst: Die Kinder hätten Freunde im Kindergarten gehabt, Eltern seien unter Umständen zufrieden mit dem pädagogischen Angebot gewesen. „Es ist natürlich nicht das Gleiche wie der gewohnte Kindergarten.“

Bei der Suche nach einem neuen Platz helfen einerseits die Servicestellen der Stadt Wien. Außerdem gibt es eine Hotline unter der Nummer 01/9050020. Keine gröberen Job-Probleme sollte es für die Pädagoginnen und Assistentinnen geben – diese werden am Arbeitsmarkt ohnehin dringend gesucht.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Unverändert weitergehen soll die von Wiederkehr im Jänner angekündigte „Aktion scharf“ mit verstärkten Kontrollen privater Kindergarten-Träger. „Es ist kein Kindergarten Partner der Stadt, der Gelder missbräuchlich verwendet.“ Gleichzeitig sehe man aber auch, dass die allermeisten Privaten korrekt arbeiten.

Der Stadtrechnungshof hatte im Jänner aufgedeckt, dass der Verein diverse Scheinfirmen beschäftigt hatte. Unter anderem wurden etwa Bauunternehmen mit der Lieferung von Essen beauftragt. Aufgefallen sind den Prüfern auch hohe Barauszahlungen oder In-Sich-Geschäfte des Vereins, in dem vor allem Mitglieder einer Familie mit Funktionen betraut waren.