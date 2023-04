Forschung zu schonenderen Methoden für Herz-Operationen

Operationen am Herzen stellen bei Krankheitsbildern wie Herzklappeninsuffizienz oder koronare Herzkrankheit die beste Behandlungsoption dar. In vielen Fällen können die Eingriffe bereits minimalinvasiv, also durch eine kleine Öffnung, durchgeführt werden.

Am neu eröffneten Christian Doppler Labor für Microinvasive Herzchirurgie werden nun Techniken erforscht, mit denen die Belastung und das Risiko für die Patienten weiter gesenkt werden können.

Im Fokus steht dabei der translationale Ansatz mit dem Ziel, neues Wissen aus der Grundlagenforschung möglichst rasch in die klinische Anwendung einzubringen. Ziel ist es, den Einschnitt bei Herz-Operation weiter zu minimieren, den Eingriff mit besonders kleinen, höchst präzisen Instrumenten durchzuführen und den Heilungsprozess zu beschleunigen.

Wirtschaftsminister Martin Kocher betont die Bedeutung für Gesundheit und Lebensqualität, die Herzoperationen trotz besserer Medikamente nach wie vor haben: „In diesem CD-Labor wird daran geforscht, die oft nötigen Operationen schonender und risikoärmer zu machen, ob mit Herzklappen aus körpereigenem Gewebe, mikroinvasiven Bypassoperationen oder anderen mikroinvasiven Methoden. Die Forschungsarbeiten werden dazu beitragen, bei Herzoperationen langanhaltende Ergebnisse mit minimalen Eingriffen und geringen Schmerzen zu erzielen, sodass eine schnelle Rückkehr ins normale Leben möglich wird.“