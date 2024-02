Frau entriss Forstarbeiter Kettensäge und versenkte sie in Bach

Zu einem seltsamen Vorfall ermittelt die Grazer Polizei: Eine Frau attackierte am Samstag zu Mittag im nordöstlichen Außenbezirk Mariatrost in einem Wald einen Mann (53), der mit Forstarbeiten beschäftigt war. Sie schlug ihm gegen die Brust, entriss ihm seine Kettensäge, versenkte diese in einem Bach und flüchtete. Die Unbekannte entkam, eine Fahndung verlief laut Landespolizeidirektion Steiermark negativ.

Der 53-jährige Grazer hatte gegen 13 Uhr in einem Waldstück mit einer Motorsäge gearbeitet, als sich ihm die Frau von hinten näherte. Sie schrie den Angaben des Arbeiters zufolge herum und schlug ihm gegen die Brust, bevor sie ihm die Motorsäge entwendete. Der verblüffte Mann versuchte ihr noch nachzueilen, sie machte sich jedoch auf einem Fahrrad Richtung stadteinwärts davon.

Der Forstarbeiter meldete den Vorfall der Polizei. Die Fahndung blieb aber ohne Erfolg. Die Unbekannte war laut Angaben des 53-Jährigen grau bekleidet, rund 1,60 Meter groß, schlank und hatte langes, brünettes Haar.