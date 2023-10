Frau erlitt bei Mopedunfall lebensgefährliche Verletzungen

Eine Mopedlenkerin zog sich Montagabend bei einem Unfall in der Wiener Innenstadt schwere Kopfverletzungen zu. Die Frau touchierte gegen 19.40 ohne Fremdeinwirkung laut Polizei im Kreuzungsbereich des Franz-Josefs-Kai mit der Marienbrücke mit dem Vorderrad eine Schutzinsel und stürzte schwer. Anwesende Ersthelfer und ein Polizist setzten die Rettungskette in Gang und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch, bei denen auch ein Defibrillator zum Einsatz kam.

Die 48-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien nach der weiteren notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sie soll sich nicht mehr in Lebensgefahr befinden.

Eineinhalb Stunden zuvor kam es ebenfalls zu einem schweren Verkehrsunfall in Wien, dieses Mal in Floridsdorf. Ein 64-jähriger Pkw-Lenker wollte von der Theodor-Körner-Gasse nach links in die Donaufelder Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit befand sich eine 79-jährige Frau auf dem Schutzweg, um die Donaufelder Straße zu überqueren, und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Sie erlitt eine schwere Beinverletzung und musste nach der notfallmedizinischen Versorgung der Berufsrettung ebenfalls in ein Spital gebracht werden.