Frau im Pinzgau erschossen: Verdächtiger Sohn rief Polizei

Ein 31-jähriger Salzburger hat am Donnerstag in den Nachmittagsstunden per Polizei-Notruf mitgeteilt, dass er soeben seine Mutter im gemeinsamen Haushalt in Lofer erschossen habe. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilte, wurde der Verdächtige noch während des Telefonats von den Exekutiv- Beamten festgenommen. Der Verdächtige zeigte sich bei seiner Vernehmung umfassend geständig, machte jedoch zum Motiv bis dato unschlüssige Angaben.

Im Wohnzimmer des Hauses fanden die Polizisten anschließend die getötete 55-jährige Pinzgauerin, als Tatwaffe wurde eine Schrotflinte sichergestellt. Der 31-Jährige war laut den Angaben rechtmäßig im Besitz der Tatwaffe. Zeugen der Tat, die in den Nachmittagsstunden verübt wurde, gibt es keine. Die Spurenauswertungen, genauer Tathergang sowie die Ergründung des tatsächlichen Motives sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes Salzburg. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Obduktion der Leiche sowie die Festnahme des 31-Jährigen an. Er wird nach Abschluss der Erstmaßnahmen in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

