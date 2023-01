Frau in Regionalzug sexuell belästigt

In einem Vorarlberger Regionalzug ist am Donnerstag eine Frau sexuell belästigt worden. Die 20-Jährige war gegen 15.00 Uhr von Dornbirn in Richtung Feldkirch unterwegs, als ein ihr gegenübersitzender Mann sich übergriffig zu verhalten begann. Die Frau schrie schließlich laut um Hilfe.

Daraufhin verließ der 20 bis 30 Jahre alte Unbekannte den Zug in Rankweil (Bezirk Feldkirch).

Lesen Sie auch

Zum Zeitpunkt des Übergriffs hielten sich weitere Fahrgäste im Zug auf, die die Handlungen des Mannes zumindest teilweise mitbekommen haben müssten, so die Polizei.

Der 1,75 bis 1,80 Meter große Täter war schwarz gekleidet und hatte Tätowierungen an beiden Handrücken. Die Exekutive bittet um Hinweise.