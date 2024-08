In der Wiener Klinik Favoriten ist am Donnerstagnachmittag ein Tötungsdelikt verübt worden. Eine dementsprechende Meldung in der Online-Ausgabe der „Kronen Zeitung“ wurde seitens der Landespolizeidirektion Wien gegenüber der APA bestätigt. Laut dem Bericht soll im ehemaligen Kaiser-Franz-Josef-Spital eine Frau auf der Neurologiestation „vor den Augen der Patienten“ von ihrem Lebensgefährten erschossen worden sein. Dieser habe sich danach selbst angeschossen.

