Erneut haben Unbekannte in Vorarlberg mit der Tochter-Sohn-Masche Geld erbeutet. Sie kontaktierten eine Frau aus dem Rheintal am Montag per SMS und dann über WhatsApp und gaben sich als deren Tochter aus, berichtete die Polizei.

Die Täter behaupteten, das Handy der Tochter sei verloren gegangen, und forderten die Frau auf, 2.900 Euro auf ein litauisches Konto zu überweisen. Die Frau kam dem nach.

Lesen Sie auch

Erst als sich die echte Tochter bei ihrer Mutter meldete, flog der Betrug auf.