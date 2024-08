Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Donnerstag beim Sturz in einen Fischteich verletzt worden.

Der Bursche war aus unbekannter Ursache nach vorne auf Böschungssteine gefallen, wo er mit dem Kopf aufschlug, er trieb mit Oberkörper und Kopf unter Wasser.

Lesen Sie auch

Eine zufällig anwesende 48-Jährige sprang sofort in den Teich und barg den 17-Jährigen. Er wurde ins LKH Villach gebracht, teilte die Polizei mit.