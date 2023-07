Eine Grazerin hat am Montag am Gelände des Hauptbahnhofes heftig randaliert. Zunächst trat sie auf einen Streifenwagen ein, in dem zwei Polizisten saßen.

Als die beiden die Frau daraufhin festnahmen, schlug sie einem der Männer mit einer Plastikflasche auf den Kopf.

Es kam zu einem Gerangel, bei dem die 26-Jährige und der Beamte stürzten. Die Grazerin wurde schließlich festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Der Polizist wurde leicht verletzt.