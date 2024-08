Frau stieß in Wien auf fremde Lenkerin in ihrem Pkw

Die Besitzerin eines Luxusautos ist am Sonntagabend auf eine fremde Frau am Steuer ihres in der Jakobergasse in der Wiener Innenstadt abgestellten Pkws gestoßen.

Die Verdächtige hatte zudem Gegenstände wie etwa eine Sonnenbrille sowie Inventar aus dem Wagen geworfen und das Fahrzeug auch noch beschädigt. Wie die 43-jährige Russin ins Innere des Pkws gelangte war am Montag laut Polizei noch unbekannt.

Die Beamtinnen und Beamten bemerkten außerdem, dass die Frau bereits die Zündung des Pkw eingeschaltet hatte. Die 43-Jährige wurde wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung und des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen vorläufig festgenommen.