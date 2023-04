Frau überfiel zwei Tankstellen

Die Polizei fahndet nach einer unbekannten Frau, die in der Nacht auf Donnerstag im Salzburger Flachgau zwei Tankstellen überfallen haben soll.

Zunächst betrat die Frau kurz nach 23.00 Uhr eine Tankstelle in Thalgau und forderte mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld von einem Angestellten.

Der Mann gab vor, den Tresen nicht öffnen zu können, woraufhin die Täterin ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete.

Gegen 4.00 Uhr betrat dann vermutlich dieselbe Täterin eine Tankstelle in Eugendorf. Auch hier bedrohte die Frau einen Angestellten mit einer Schusswaffe.

Dieser händigte ihr Bargeld in unbekannter Höhe aus. Die Frau flüchtete offenbar in einem Kleinwagen in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.