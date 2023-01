Fünf Personen bei Lawinenabgang verschüttet

Bei einem Lawinenabgang im freien Gelände im Bereich der Stubaier Wildspitze in den Stubaier Alpen in Tirol sind am frühen Dienstagnachmittag fünf Personen kurzzeitig verschüttet worden.

Mittlerweile wurden alle wieder befreit, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Laut einem Bericht der Online-Ausgabe der „Kronen Zeitung“ wurden zwei Wintersportler verletzt, eine Bestätigung gab es dafür vorerst jedoch nicht.

Wie das Schneebrett ausgelöst wurde und ob die Betroffenen ganz oder teilweise verschüttet waren, war zunächst ebenso unklar. Bergrettung sowie mehrere Hubschrauber standen unter anderem im Einsatz.