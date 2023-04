Fünf Verletzte nach Brand in Wohnhaus

In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Meidling ist es am Freitag zu einem Brand gekommen. Das berichtete ein Sprecher der Feuerwehr der APA am späten Nachmittag. Dabei wurde eine Rauchgasvergiftung bei fünf Personen festgestellt, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, hieß es von der Berufsrettung. Gegen 16.00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Die Feuerwehr erhielt um 14.30 den Alarm wegen der Brandes in der Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Pohlgasse in Meidling. Die Einsatzkräfte rückten mit sieben Fahrzeugen und 33 Feuerwehrleuten an und kontrollierten das ganze Haus. Die Berufsrettung übernahm die Versorgung der Verletzten mit mehreren Fahrzeugen und der Sondereinsatzgruppe. Zur Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt nun.

Lesen Sie auch

Kurze Zeit später kam es in Favoriten zu einem Küchenbrand im ersten Stock einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Die Feuerwehr stand mit 27 Kräften im Einsatz, die Berufsrettung war ebenfalls mit der Sondereinsatzgruppe sowie mehreren Fahrzeugen an Ort und Stelle. Drei Personen konnten in häusliche Pflege entlassen werden. Die Ursache ist noch nicht geklärt.