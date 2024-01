Für Josef F. wird sich in „normaler“ Haft nichts ändern

Für Josef F. wird sich durch seine (noch nicht rechtskräftige) Entlassung in den Normalvollzug nicht viel ändern, schätzt Alois Birklbauer, Leiter der Abteilung für Praxis der Stafrechtswissenschaften und Medizinstrafrecht an der Johannes Kepler Universität, die Situation des 88-Jährigen ein.

Die Entlassung in den Normalvollzug mache in der Theorie, aber im konkreten Fall wohl nicht mehr sehr viel Unterschied, erklärt der Jurist im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Betreuungsbedürftiger Mensch

„Von dem Mann hat man ein bestimmtes Bild – aber es geht um einen 88-jährigen, schwer demenzkranken Menschen“, ruft Birklbauer in Erinnerung. Wenn man sich Josef F. ansehe, werde dessen Verlegung nicht sehr viele Auswirkungen haben, weil er womöglich gar nicht mehr fähig sei, selbstständig in einem Strafvollzug leben. Er werde möglicherweise in einer Krankenabteilung landen, denn er brauche Betreuung und müsse geschützt werden.

„Die bedingte Entlassung hat man aus dem einfachen Grund nicht ausgesprochen, weil man ihn nicht auf die Straße setzen kann. Da bräuchte man zuerst eine geeignete Pflegeeinrichtung, in die man ihn überhaupt entlassen kann. Wo soll er denn hin?“

Unterschied zwischen Maßnahmen- und Strafvollzug

„Der Maßnahmenvollzug hat einen therapeutischen Ansatz, es geht um die psychische Erkrankung, die behandelt wird, beim Strafvollzug geht es um die Verbüßung der Strafe und um die Resozialisierung“, fasst Birklbauer zusammen. Der Maßnahmenvollzug müsse dafür auch eine eigene Ausgestaltung haben, wobei der therapeutische Aspekt im Fordergrund stehe.

Ein weiterer entscheidender Unterschied ist die Dauer der Unterbringung. Denn während eine Maßnahme zeitlich unbefristet ist und so lange dauert, wie die betroffene Person als gefährlich gilt, hat eine zeitliche Freiheitsstrafe zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Ende.

Entlassung rechtlich möglich

Bei lebenslangen Freiheitsstrafen ist im Normalvollzug eine vorzeitige Entlassung möglich, nachdem zumindest 15 Jahre der Strafe verbüßt worden sind. Bei Josef F. wäre das der Fall. Allerdings wurde eine bedingte Entlassung aus spezialpräventiven Gründen abgelehnt. „Da sieht man sich an, ob die konkrete Person in der Freiheit strafbare Handlungen begehen wird“, erklärt Birklbauer. Wahrscheinlich sei der 88-Jährige dazu nicht mehr in der Lage, also könnte man ihn wohl entlassen. „Aber so lange man keine Betreuungseinrichtung findet, kann man ihn aufgrund der Fürsorgepflicht nicht entlassen.“

Maßnahmenvollzug in Österreich

Im Zuge des Maßnahmenvollzugs werden in Österreich Rechtsbrecher mit psychischen Erkrankungen, aufgrund ihrer darauf basierenden Gefährlichkeit, von der Außenwelt abgeschlossen. Dabei erfolgt eine Behandlung ihrer Erkrankung, um deren Gefährlichkeit zu minimieren.

Die Anordnung zur Unterbringung in einer Maßnahme wird unbefristet ausgesprochen. Eine Entlassung dieser Personen setzt eine deutliche Besserung des psychischen Zustandes und eine erhebliche Minderung der Gefährlichkeit voraus.

Männliche zurechnungsfähige geistig abnorme Rechtsbrecher werden in der Justizanstalt Wien-Mittersteig oder in einer besonderen Abteilung der drei großen Justizanstalten Garsten, Graz-Karlau und Stein angehalten und behandelt.

15 Prozent aller Insassen

Mit Stand 1. Jänner waren 1.408 zurechnungsfähige Personen mit schwerwiegender und nachhaltiger psychischer Erkrankung in Österreichs Haftanstalten untergebracht. Das waren rund 15 Prozent der 9.089 Insassen.

Von Wolfgang Schobesberger