Fußgänger geriet auf Hauptplatz unter Tram und starb

Der Mann wurde in Graz unter der Straßenbahn eingeklemmt

Ein Fußgänger ist Dienstagmittag am Grazer Hauptplatz von einer Straßenbahn angefahren, unter ihr eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Einsatzkräfte konnten den Mann zunächst noch befreien und versuchten, ihn zu reanimieren. Das musste aber erfolglos abgebrochen werden, hieß es seitens der Polizei. Durch den Einsatz kam es zu Verkehrsbehinderungen, da sämtliche Tramlinien betroffen waren.

Zum Unfall kam es kurz vor 12 Uhr direkt an der Haltestelle Hauptplatz, die bis zur Eröffnung der Entlastungsstrecke über die Neutorgasse alle Grazer Straßenbahnen passieren müssen.

Der Mann mittleren Alters geriet vor die Tram, wurde von dieser offenbar erfasst und seitlich eingeklemmt. Eine Streife der Polizeiinspektion Schmiedgasse sowie die Berufsfeuerwehr Graz befreiten den Fußgänger und starteten die Reanimation. Es gelang allerdings nicht, das Leben des Mannes zu retten. Er starb noch an der Unfallstelle.

Schaulustige hatten zunächst für Probleme gesorgt, sie hielten sich dann aber an die Absperrungen und folgten den Anweisungen der Einsatzkräfte, hieß es seitens der Polizei. Die Holding Graz indessen installierte einen Schienenersatzverkehr zwischen Joanneumring und Laudongasse bzw. zwischen Joanneumring und Andritz.